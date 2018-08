Allerlaatste ruiterkamp van De Roosberg van start: 'Ik zal wel een traantje laten'

Maar Stien weet: donderdag rijdt ze voor het laatst voorop tijdens een dagtocht met de 32 deelnemende kinderen aan het ruiterkamp, dat zondag begon. ,,Daar zal ik wel een traantje laten, denk ik.''

Lees ook Manege De Roosberg in Bavel sluit de deuren Lees meer

De Roosberg organiseert het ruiterkamp zeven keer per jaar. Vijf stuks in de zomervakantie, plus in de mei- en herfstvakantie. Dit is echter de allerlaatste; op 1 oktober sluit de manege haar deuren. Er is nog steeds hoop dat er een koper komt, maar vooralsnog is er niets concreets.

Bonte avond

Een weekje op ruiterkamp betekent een weekje logeren op de manege. Er wordt volop geborsteld, verzorgd, gedressuurd, gesprongen en kennisgemaakt met de paarden en met elkaar. Daarnaast zijn er spelletjes, gaan ze zwemmen en is er vrijdags bonte avond. Zaterdagochtend is er een dressuurwedstrijd, waar de ouders mogen komen kijken.

Minke de Korte komt hier al 31 jaar en heugt zich het allemaal nog goed. Haar dochter Elin ging vorig jaar voor het eerst mee met het ruiterkamp, dit jaar is ze er weer. ,,Haar verhalen zijn zo herkenbaar. Aan die kampen is nooit gesleuteld, die zijn echt hetzelfde als vroeger. Iets dat goed is, hoeft ook niet gewijzigd te worden.''

Brabantse gezelligheid

De Korte zag de manege groeien, zag dat de eigenaars de laatste ontwikkelingen nauwgezet in de gaten hielden. ,,Maar die combinatie van professionaliteit en Brabantse gezelligheid bleef. Ik denk dat de sfeer hier echt uniek is.''

De paardensport draait om respect voor mens en dier. Voor elkaar. ,,Omgaan met paarden is omgaan met verantwoordelijkheid, met teleurstellingen. Kunnen incasseren; paarden doen niet automatisch wat jij wil dat ze doen'', legt Ullings uit.

Quote Aan de kampen is nooit gesleuteld, die zijn echt hetzelfde als vroeger. Iets dat goed is, hoeft ook niet gewijzigd te worden. Minke de Korte

De bijna 9-jarige Elin ontwikkelt al haar voorkeuren voor het type-paard. Ze weet welk karakter bij haar past. ,,Tijdens dit kamp heb ik de pony Lady leren kennen. Ze is snel, maar ook ondeugend en pittig. Ze luistert niet direct, ik moet er echt iets voor doen. Dat is een leuke uitdaging'', legt ze uit. Ze weet dat dit de laatste is. ,,Dat vind ik heel jammer, want dit is wel de leukste week van de zomer'', verzucht ze.