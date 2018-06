Allereerste Volkskrant uit 1945 geplakt onder Zunderts behang

Komst megastore in Ginneken­straat stap dichterbij

8:00 BREDA - De komst van een nieuwe megastore in de Ginnekenstraat in Breda is weer een stap dichterbij gekomen. Nadat eerder dit jaar de gemeenteraad in principe al akkoord is gegaan met wijziging van het bestemmingsplan, blijkt nu ook dat er milieutechnisch geen bezwaren zijn.