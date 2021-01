Bredanaar opgepakt in Roosendaal voor vernielen ruit, mogelijk ook iemand geslagen die vuurwerk gooide

1 januari ROOSENDAAL - Een 34-jarige man uit Breda is op nieuwjaarsdag om 01.00 uur aangehouden in Breda voor het vernielen van een ruit. Mogelijk zou hij ook een jongen op straat hebben geslagen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.