Alleen nog inzaaien en de Oude Vest verandert in kleurrijke bloemenzee

Vanaf 1 juni voor iedereen de coronatest, maar in West-Bra­bant ligt het testcen­trum voor de meesten niet naast de deur

19:13 Vanaf 1 juni is het zover. Dan kan iedereen met klachten die wijzen op corona zich, zonder tussenkomst van de huisarts, bij de GGD laten testen. Bij de GGD West-Brabant zijn ze er klaar voor. ‘Ook als het storm gaat lopen, kunnen we het aan. We hebben de beschikking over maximaal 700 tests per dag.’