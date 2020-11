Alleen geldboete voor Bredase die dodelijk ongeval in Oosterhout veroorzaakte

De rechtbank oordeelt dat de fatale aanrijding het gevolg is geweest van een kort moment van onoplettendheid. Er is geen sprake van ‘aanmerkelijk onvoorzichtig of aanmerkelijk onoplettend handelen’ op basis waarvan de officier van justitie twee weken geleden haar strafeis baseerde.

Herendam

Het ongeval gebeurde vorig jaar november toen de Bredase op een dinsdag even voor zes uur ‘s avonds over de Herendam reed in de richting van de Statendamweg. Pal na de kruising met de Domeinweg botst ze op een fietser, een 60-jarige man uit Oosterhout. De man bezwijkt aan zijn verwondingen.

Volgens justitie had de vrouw haar snelheid onvoldoende aan de omstandigheden aangepast (‘aanmerkelijk onvoorzichtig’).

Bovendien heeft ze niet goed gekeken of ze haar rijrichting over de weg kon vervolgen (‘aanmerkelijk onoplettend’).