Alleen de NAC-gel loopt nog niet

Hup NACSinds NAC in de eredivisie speelt, zit er ook weer wat meer muziek in de Fanshop. ,,Ze kopen nu eerder een shirt of een sjaaltje.''

In de twee Jupiler League-jaren was de NAC-Fanshop een zijproject. Noodgedwongen; geld voor fulltimebezetting was er niet. Dat betekende echter niet dat het een ondergeschoven kindje was.

Meer ruimte

,,We namen het serieus en er bleef groei inzitten'', legt commercieel manager Eric Matijsen uit. In de eredivisie is er meer ruimte: sinds dit seizoen neemt René Kroes de Kidsclub en de Fanshop onder zijn hoede. Het verschil tussen eerste divisie en eredivisie is flink. Hoewel: ,,Vorig jaar hadden we voor het eerst een derde shirt, met de afwijkende kleur blauw. Je bestelt naar verwachting, maar wat was er te verwachten? De levertijd van zo'n bestelling is twee maanden.''



Die gok pakte goed uit en met die kennis werd dit jaar het groene uitshirt besteld. ,,In de voorverkoop liep het echt storm, echt een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Nu loopt het conform verwachting.



,,Een essentieel verschil die Matijsen opmerkt is de wedstrijdbeleving. Vorig jaar namen ouders hun kinderen ook mee naar NAC, maar dat bleef beperkt tot een kaartje. Nu is men eerder geneigd een shirtje of een sjaaltje te kopen.''

Korting

Die combinatie wordt nu ook online gezocht. ,,Als men een wedstrijdkaartje bestelt, zou je daar met korting merchandise bij moeten kunnen kopen. Die slag willen we nu wel gaan maken.''

Op een normale, doordeweekse dag lopen gemiddeld zo'n 15 mensen de Fanshop binnen, ziet Kroes. ,,Het is een voor- en een nadeel dat we in het stadion zitten. Je komt hier niet spontaan, maar als je komt kom je wel met een reden.''

Nee, de echte drukte is er vooral rond de wedstrijden; tijdens de open dag was de merchandise de voornaamste prioriteit van NAC.

,,Als er kansen liggen, willen we vaker zichtbaar zijn. In de winter zouden we bijvoorbeeld een stand kunnen plaatsen om sjaals te verkopen.''

Pop-upstore

Vorig jaar verscheen tijdens de feestdagen een pop-upstore in het centrum, NAC onderzoekt of er een shop in shop mogelijk is, bij Decathlon of Jumbo. ,,Daar verdien je niet veel aan, de grootste winst is de zichtbaarheid van NAC op andere plekken'', weet Matijsen.

Hardlopers in de Fanshop zijn nog vooral de wedstrijdshirts en de sjaals. ,,En sinds een paar jaar hebben we een babylijn. Ouders kopen al voor de geboorte NAC-kleertjes. Daar is echt een slag gemaakt'', ondervond Matijsen.

Een slag die nu wel gemist wordt, zijn de spelerskaarten en posters. ,,Foto's maken in de zomer heeft weinig nut, want er verandert nog zoveel in de selectie. Ze liggen eind oktober in de winkel, terwijl de vraag nú is. Daar kun je weinig aan doen.''