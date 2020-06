Alleen de kruisjes nog op het Chasséveld, dan kan de manifestatie tegen racisme los

BREDA - ,,We zijn er klaar voor, helemaal”, zegt Philip Oronsaye, woordvoerder van de manifestatie tegen racisme die zaterdagmiddag klokslag twee uur losgaat op het Chasséveld in Breda. Laatste klus: het aanbrengen van duizend kruisjes op het plein, waar de mensen moeten plaatsnemen om die anderhalve meter afstand te bewaren.

Of die duizend deelnemers komen? Op Facebook was gisteravond sprake van 700 aanmeldingen en ruim duizend geïnteresseerden. Hoe dan ook, het plein is groot genoeg: ,,We hebben de ruimte, er kan niets mis gaan.” De kruisjes worden zaterdagochtend nog aangebracht. ,,Eigenlijk hebben we het liefst dat de mensen gaan zitten, zodat er zo weinig mogelijk beweging is”, zegt Oronsaye.

Veiligheidsrisico

Er komt geen podium, zoals even de bedoeling was. Want dat levert veiligheidsrisico's op als mensen naar voren komen. De gemeente gaat er vanuit dat demonstreren een ‘grondrecht’ is maar stelt wel voorwaarden, zeker met oog op corona.

Voorop staat die anderhalve meter die waar nodig met luidsprekers nog eens extra onder de aandacht wordt gebracht. Die regel geldt niet voor mensen uit één huishouden, kinderen onder de 13 jaar en voor mensen met een lichamelijke beperking en hun begeleiding.

Vijftig vrijwilligers

De organisatie werkt met vijftig vrijwilligers die te herkennen zijn aan een armband. ‘Volg hun aanwijzingen op’, aldus de gemeente. ‘Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid kunnen de politie of toezicht en handhaving (boa’s) aanwijzingen geven aan de deelnemers en organisatie, die direct moeten worden opgevolgd’.

Spandoeken en vlaggen mogen niet worden voorzien van dikke stokken of staven. En de organisatie roept op een mondkapje te dragen.

Voldoende water meenemen

Over de warmte: ‘Zorg voor voldoende bescherming tegen de zon en neem voldoende water mee.’ Oronsaye gaat uit van een ‘mooie manifestatie met een belangrijke boodschap’. Er zijn acht sprekers en er is muziek.