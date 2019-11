Alleen de haagjes nog, én dan Hercules terug in het Valkenberg

BREDA - Hovenier Martin Akkermans van Groen Compleet heeft er een prachtklus aan. Hartje Valkenberg, de inrichting van de vierkante kuil waar straks Hercules weer terugkeert op de sokkel. Het werk begon in oktober met het verwijderen van de buxussen en het opnieuw bestraten met Portugees graniet. Vervolgens zijn er in zekere symmetrie vormen van cortenstaal ingelegd.

In het cortenstaal wordt nu aarde ingereden, met de kruiwagen, waarna in plaats van buxussen er zogeheten hagen van ilex in gaan, ook wel Japanse hulst. In de sfeer van de baroktuin die het Valkenberg vroeger ooit was, met hagen en standbeelden, gelegen aan het Kasteel van Breda. Waarmee het verleden weer even in herinnering komt.

Groen Compleet werkt in opdracht van aannemer Graaumans die de bestrating en het laswerk van het staal verzorgde, beide bedrijven uit Bavel. ,,We zitten tweehonderd meter van mekaar”, lacht Akkermans. Dat maakt de klus er volgens hem des te mooier op.

Ringen en lussen

,,Ik zie er wel een bourgondische vorm in, symmetrie van ringen en lussen”, zegt hij over de stalen bakken. ,,Als je aan komt kan je er de vorm van een lelie in zien. Het is nog wat rommelig, maar ik denk dat als het straks is aangekleed het een heel mooie plek is.” Eind december keert Hercules dan weer terug, in het hart van het vierkant, op de sokkel. Maar dan wel van Italiaans marmer.