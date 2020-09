Alle zeven verdachten weer vrij na drugs- en wapenvondst Baarle-Nassau

Villa Trianon wordt een hoofdpijn­dos­sier: 'Niet de plek om nijpende woningnood aan te pakken’

30 augustus BREDA - De toekomst van Villa Trianon aan de Baronielaan in Breda leidt tot een scheiding der geesten in de lokale politiek. Waar de ene fractie zich neerlegt bij de plannen voor restauratie van het Rijksmomument, inclusief nieuwbouw in de tuin, vindt de andere partij het een slecht idee om in deze groene omgeving dure appartementen te bouwen.