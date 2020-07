Alle winkelpanden Houtmarkt zijn verhuurd, ondanks corona

Boomstam­men moeten einde maken aan onveilige situatie langs Bavelse Hei

20 juli BREDA – Boomstammen in de berm om te voorkomen dat bestuurders hun auto nog langs de Bavelse Hei zetten als het parkeerterrein bij het sportpark in Bavel vol is. Het moet een einde maken aan de onveilige situatie voor met name fietsers op de smalle toegangsweg.