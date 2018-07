Alle vijf verdachten uit Breda en omgeving van Rabobankbende nu vrij

Tipgever

Justitie ziet Lorenzo J. als de tipgever van de mannen die in juli in Venlo een Duitser van 155.000 euro beroofden. Die had hij net afgehaald bij de Rabobank. De bank zou de gedupeerde man inmiddels schadeloos hebben gesteld. Een soortgelijke overval aan het eind van die maand bij de Rabobank in Zundert in Noord-Brabant mislukte. Ook in die zaak zou J. aan de verdachten hebben doorgegeven dat iemand een groot geld bedrag contant zou afhalen bij de bank. Hij kon in de banksysteem zien wie op welk tijdstip cash geld afhaalde.