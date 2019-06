‘Alle vertrouwen in voortbestaan Jazz Festival’

BREDA - ,,Dat de vijftigste editie volgend jaar doorgaat, dat is zeker. En ik heb ook alle vertrouwen in het verdere voortbestaan van Breda Jazz Festival." Voorzitter Bart Wouters keek zondag namiddag terug op een geslaagde 49e editie, en nam vast een voorschot op het festival vanaf 2021.

,,We gaan van een 'gratis' festival naar een 'vrij toegankelijk' festival. Dat besef moet er bij de bezoekers komen. Zonder hun steun krijgen we het financieel steeds moeilijker rond. Dus vandaar de vrijwilligers met de collectebussen, meer dan anders, en de roep om donaties. Ik heb nog geen cijfers, maar wel de stellige overtuiging dat de bezoekers het begrijpen. Volgens mij is er veel opgehaald."

Jubileumeditie

De totale begroting van het festival loopt tegen de 600.000 euro. ,,Het muzikale programma neemt daarvan nu 175.000 euro in, maar dat moet naar 225, misschien 250.000", weet Wouters. ,,Daarmee garandeer je de kwaliteit van het aanbod. Want dat is, naast de setting van het festival, een van de twee pijlers onder Breda Jazz. Gelukkig weten we steeds meer bedrijven als sponsor aan ons te binden. Sowieso voor die jubileumeditie volgend jaar, maar we willen langerlopende contracten aangaan. Zodat we ook reserve op kunnen bouwen.”

Beveiliging

Wouters kijkt vooral trots naar het evenement waarvan hij nu zes jaar voorzitter is. ,,Alle bands willen hier spelen. Dat is niet mijn verdienste, maar van het festival zelf en die club vrijwilligers. Nog steeds zijn we het grootste vrij toegankelijke festival van Europa. Wat dit jaar wel anders is, is de mate van beveiliging. Met de gemeente zijn daar flinke stappen in gezet. Dat waren lastige gesprekken, dat wil ik wel kwijt. De kosten van beveiliging zijn in drie, vier jaar tijd vervijfvoudigd, naar zo'n 75.000 euro. Daar zitten ook de verkeersmaatregelen bij. Maar in dat soort oplopende kosten zit voor ons als evenement de uitdaging. Gelukkig ziet ook de horeca van de binnenstad dat in, net als het ondernemersfonds. Daar krijgen we veel steun van.”