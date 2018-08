Alle verdachten moord Safranti in Breda blijven in cel

AH doneert containers vol aan de Voedsel­bank

20:01 BREDA - Albert Heijn in Heksenwiel sloot vanmiddag de deuren: de supermarkt in de Heksenwaag wordt compleet verbouwd. Al het vers en de artikelen die niet terugkomen in de nieuwe winkel, worden gedoneerd aan de Voedselbank. Goed voor tien tot vijftien volle containers aan voedsel.