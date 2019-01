Alle sociale-huurwoningen in Breda in toekomst energieneutraal

Heb jij 'm al gezien? 'Supermug' rukt op in West-Bra­bant

14:29 BREDA - Steekmuggen veroorzaken veel overlast in verschillende delen van het land. Met name rond Breda, Den Haag, in Amsterdam en op de grens van Gelderland en Overijssel hebben mensen last van muggen. De boosdoener is waarschijnlijk de molestusmug, die ook wel ‘supermug’ wordt genoemd. Het gaat om het tweelingzusje van de uit de zomer bekende huissteekmug.