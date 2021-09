Alle Kielegatters naar de Grote Markt: 11-11 gaat door (neem wel je coronapas mee)

Jongen (16) ontvoerd in Breda: slachtof­fer gewond teruggevon­den in water in Hoek van Holland

22 september BREDA - Een 16-jarige jongen is dinsdagavond tegen zijn wil in meegenomen uit Breda. Het slachtoffer werd een paar uur later gewond aangetroffen in water bij Hoek van Holland. De politie meldt dat er een 21-jarige verdachte is aangehouden.