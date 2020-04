Alle Bredase festivals in één dag, hoe leuk is dat?

Wat een goed idee, denk ik.

Kerst in Breda. Is dat niet dat armetierige feestje met die veel te dure boom? Hoe leuk zou het zijn als er juist dan tientallen fietsers over de Grote Markt racen?

Kan er meteen een wedstrijdje worden geschaatst op het ijsbaantje wat er ligt. Trouwens, er kan meer.

Is het niet zo dat vrijwel alle evenementen dit jaar worden afgelast of wellicht worden verzet? Ik zie een mooie combi. Een groots Breda-festival in één dag. Waarin alles wat we moeten missen ineens wordt ingehaald.

Singelloop en Breda Jazz

Ik zeg: laat de Vuelta door de kerk rijden, zet er foto's neer van BredaPhoto, hang een schilderij op van Art Breda. Plaats op de Grote Markt podia met muzikanten van Breda Jazz Festival. En laat de deelnemers van de Singelloop er dwars doorheen rennen.

Ondertussen kan Breda op een ponton in de haven meezingen met het Spanjaardsgatfestival. Terwijl in het water ervoor rubberen bootjes dobberen van Breda Drijft. Met lampjes natuurlijk. Zo heeft ook de Lichtsloepenparade een plaatsje. Intussen, dat spreekt, kunnen tussen de bootjes in de Haven de deelnemers zwemmen van Swim to fight Cancer.

Verderop in het Valkenberg klinken bands van Breda Barst en Palm Parkies met op het gras de vrijmarkten van zowel Princenhage als Koningsdag.

Op het Chasséveld draait intussen de kermis op een plein waar gedanst en meegezongen wordt met Breda Live, de Dancetour en 538. Terwijl op de achtergrond een bloederige stripfilm draait als combinatie van het But film- en van het Stripfestival.

Als iedereen zich hijst in een pakje uit de zestiende eeuw, zijn ook de Nassaudag, Monumentendag en carnaval gedekt.

Anderhalve meter