Alle Bredase Blind Walls gebundeld

BREDA - De tachtig muurschilderingen op Bredase gevels worden gebundeld in een boek. Om het boek van de Blind Walls Gallery uit te geven wordt geld opgehaald met crowdfunding. ,,Meer dan de helft hebben we al binnen.”

Het Bredase project Blind Walls Gallery bestaat vijf jaar en wil dat vieren met de uitgave van alle muurschilderingen. Door het aanbrengen van de zogeheten Blind Walls ziet een met graffiti besmeurde muur er weer fris en modern uit.

Buurten knappen er van op als er een mooi openbaar kunstwerk is aangebracht. Daarnaast zit er achter iedere beschilderde muur een verhaal. Dat kan historisch zijn, maar ook iets specifieks zeggen over de plek in de stad. Zo verwijst de eerste Blind Wall op de Mols Parking naar een begraafplaats voor pestslachtoffers.

Crowdfunding levert al 9124 euro op

Om het boek uit te brengen is 15.000 euro nodig. De crowdfundingsactie die Blind Walls begin deze week is begonnen heeft al 9.124 euro opgeleverd. ,,We zijn al over de helft", zegt Ailis O’Neill enthousiast. ,,Het loopt heel goed. Als het zo doorgaat, gaat het zeker lukken.”

Volledig scherm Collectivo Licuado, Florencia en Camilo, aan de Vestdijk in Breda. © Blind Walls gallery

Vergeten verhalen van Breda

Het ruim 300 pagina's tellende boek is inhoudelijk en qua ontwerp bijna klaar. Het boek gaat in op de schilderingen, het maakproces, de impact op de stad en de vergeten verhalen van Breda. Over een burgemeester met leeuwenmoed, de verloren schatten van Vincent van Gogh en de mooiste duif van de stad.

Naast foto’s van de schilderingen bevat het boek archiefbeelden uit Stadsarchief Breda. Via het platform voordekunst is een crowdfund campagne gestart. Bij een geslaagde crowdfunding komt het boek in november uit.

Steun de crowdfunding nu via https://www.voordekunst.nl/projecten/10633