Alle boten aan de kant: de baggeraars komen er weer aan

Drugsmoord op Kaan Safranti in Breda: ook in hoger beroep twaalf jaar voor twee mededaders

16:08 BREDA/DEN BOSCH - Twee Limburgse verdachten van de fatale drugsroof waarbij in 2018 Kaan Safranti uit Breda om het leven kwam, hebben woensdag in hoger beroep ook twaalf jaar cel gekregen. Het hof in Den Bosch oordeelde net als de rechtbank in Breda vorig jaar dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan doodslag.