Ali (14) uit Syrië koos voor de dood in het azc in Gilze. Hij laat een huisje na, en een film vol hoop

foto's kijken Licht in de duisternis: zo is West-Bra­bant met kerst versierd

19:27 Hoe donkerder het 's nachts is, hoe mooier de lichtjes. West-Brabant is flink aan het versieren geslagen en in iedere straat zijn er lichtpuntjes in de duisternis. Wie 's avonds naar buiten gaat, kan genieten aan een overvloed aan kerstversiering.