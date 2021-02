Algemene Onderwijsbond: ‘Onrust in onderwijsland is door kabinet zelf gecreëerd’

interview Hij is de nieuwe voorzitter van VNO NCW Breda: ‘Niet vloeken en tieren, aan deze crisis komt een einde’

3 februari Raymond Kouwenberg is de nieuwe voorzitter van de Bredase afdeling van werkgeversorganisatie VNO NCW. Hoe ziet hij de toekomst? ‘We zitten in een periode van koffiedik kijken, maar hier komen we echt overheen.’