Alertheid bij camping 't Zand om flinke bosbrand in de buurt, vuur inmiddels geblust

Aanvankelijk ging het om een bosgebied van zo'n tachtig meter dat in brand stond. Het vuur verplaatste zich echter, omdat de brandweer moeite had met blussen. Het vuur was dermate heet dat de brandweermensen niet dicht in de buurt kondenkomen.



Omdat het risico op uitbreiding erg groot was werden tientallen brandweermensen opgeroepen. Een twintigtal brandweerwagens uit onder andere Tilburg, Oisterwijk en Breda was aanwezig om te blussen. Een deel van deze mensen blijft de hele avond nog aanwezig om na te blussen.