Aldi in Baarle wil verhuizen naar plek buiten centrum om Belgen tegemoet te komen

Drie kogelgaten in beschoten woning Bre­da-Noord schrikken buurt op: ‘We dachten aan vuurwerk’

15:35 BREDA - Wat heeft zich zondagavond precies afgespeeld in de Bruno Renardstraat? De politie doet volop onderzoek naar het schietincident waarbij drie keer geschoten is op een woning in de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. Buurtbewoners zijn bang: ,,Je moet voorzichtig zijn met wat je zegt.”