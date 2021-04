Albert Heijn probeert in Breda elektrische bezorgfietsen uit

Krijgen Bredase dorpen ook nieuwe locaties om buiten te sporten en bewegen?

15:00 BREDA - Sporten en bewegen in de buitenlucht is de afgelopen jaren flink gestimuleerd in Breda. Liefst twintig projecten zijn sinds 2018 gerealiseerd of staan op de planning in de stad. Maar waar zijn de voorzieningen voor de dorpen? Op het lijstje van locaties met nieuwe sport- en beweegvoorzieningen ontbreken Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Prinsenbeek.