Albert Heijn maakt bezwaar tegen vrachtwagenverbod

Laad- en losplaats

Magazijn



Assistent-manager Bart de Jong van Albert Heijn is er niet blij mee. “We hebben het magazijn aan de achterkant. Nu we aan de voorkant moeten lossen, betekent dit dat we met containers door de winkelentree moeten. Dat is logistiek niet handig en het betekent ook een onveilige situatie voor klanten en personeel.” Het is de bedoeling dat de supermarkt verbouwd gaat worden en het magazijn naar de voorkant verhuist. “Die verbouwing zit in de pijplijn, maar ik kan geen datum noemen.”

Voorzitter Marlous Fieret van de wijkraad is verheugd dat het verbod er nu eindelijk is. “Dit is natuurlijk fantastisch. We zullen er bij onze nieuwjaarsborrel volgende week op toosten. Het is natuurlijk wel een jaar geweest van veel beloven en uitstellen. De samenwerking met de gemeente kon beter. Om een voorbeeld te noemen: Albert Heijn werd bij nieuws altijd als eerste door de gemeente gebeld en een paar dagen later pas wij.”