Albert Heijn Breda: ruimere winkeltijden helpt tegen drugsrunners

Boersma sprak donderdagavond in in de gemeenteraad, met op de agenda de verruiming van de winkeltijden. Hij ziet net als Jumbo Foodmarkt, die ook insprak, grote voordelen. De manager over de zondag, als de winkel om 17.00 uur sluit: ,,Dan zien we zestig, zeventig klanten die aankomen en er niet meer in kunnen.'' En: ,,Zodra de lampen in de zaak doven verandert het plein in een donkere plek. Dan zie je al snel de drugsrunners komen.'' Een projectleider van het Keurmerk Veilig Ondernemen ziet in de ruimere tijden ook meer sociale controle.