Alarm om drukte in bossen tijdens winterweer, veel reeën omgekomen

Familie­band Dead Duck: melodieuze grunge van de Kelly Family van West-Bra­bant

8 februari BREDA - Familiebijeenkomsten. Niet iedereen is er even dol op. Al kunnen ze ook heel levendig, verrassend en productief zijn. Vier Bredanaars leveren daarvoor het bewijs. In een rockband, genaamd Dead Duck. Het kwartet bestaat uit twee oude rotten, een zoon en een neef. Het recept voor een swingend familiefeestje.