Alarm na lek in sprinkler van bunkers met illegaal vuurwerk in Ulicoten

Of er ook echt ontploffingsgevaar is, is nog niet duidelijk. Maar zeker is dat sommige stoffen in vuurwerk mogelijk reageren met water. In één van de bunkers is bijvoorbeeld flitspoeder opgeslagen. Dat reageert heftig op water, aldus de veiligheidsregio. Het is de stof die zorgt voor het knal- en flitseffect in vuurwerk.



Een woordvoerder van de Veiligheidsregio weet nog niet veel meer te vertellen, omdat het onderzoek nog loopt. Er is Grip 1 afgekondigd, wat betekent dat onder andere de burgemeester betrokken wordt. Vertegenwoordigers van onder andere de politie, brandweer en ambulancediensten zijn samengekomen op het gemeentehuis in Baarle-Nassau om te overleggen.