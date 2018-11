Alaaf! Dit zijn de carnavalsprinsen in Breda en omstreken dit jaar

BREDA - De carnavalsprinsen zijn bekend! In vrijwel heel West-Brabant zijn dit weekend de leutvorsten gepresenteerd. Wie gaan komend jaar voorop in het feestgedruis in Breda en omstreken?

Kielegat (Breda): Prins Daan

Prins Daan is voor het derde jaar prins van Kielegat.

Daar komt-ie weer aan, Daan! Het lijflied van de prins van ut Kielegat schalt voor het derde jaar op rij door de speakers. Tijdens de Kielegatse Kick-Off is hij met zijn pages Minke en Mariëlle plus zijn complete entourage gepresenteerd op de Grote Markt Zuid. Motto voor komend carnaval: Da Ziede Zo.

't Aogje (Princenhage): Prins Raymundus XIX

Prins Raymundus de XIX is de nieuwe prins van 't Aogje.

In Princenhage is zaterdagavond Rudie de Meulder tot nieuwe prins verkozen. Als Prins Raymundus XIX is hij de opvolger van de afgezwaaide Babbelonius. Hij wordt bijgestaan door dezelfde drie Joffers al vorig jaar: Eline Smits, Wietske Bulkmans en Yara Huijbregts. Aogse Bluf won de Mottomot met het nummer ‘G’eddut of g’eddut nie!’. De carnavaleske prijs ging naar De Helden van de Prins.

Ginneken: Baron Jean-Pierre Théodore

Baron Jean-Pierre Théodore gaat voorop in het Ginneken.

Monsieur le Baron verbleef al enige dagen op kasteel Bouvigne, maar tijdens een spectaculaire act werd hij dan vanmiddag op de Ginnekenmarkt gepresenteerd. Samen met zijn hofdames Pauline en Melina zal Baron Jean-Pierre Théodore, Vigoureux Ancien-Combattant et Grand Amateur de la Cyclisme à la Biere le Dernièrre du Moment het Ginnekens Carnaval in het seizoen 2018-2019 voorgaan onder het motto: Ge’oudt dun dieje nie tege

Giegeldonk (Haagse Beemden): Prins Eduardus

Prins Eduardus presenteert zich als de nieuwe Prins van Giegeldonk.

Na drie jaar Prins Antonîus heeft Giegeldonk een vers gezicht gekregen. Prins Eduardus is gepresenteerd als nieuwe leutvorst. Aan zijn zijde staan Page Vivian en de nieuwe Page Rowens. Ook Pliessie Dún Rolo gaat voor zijn eerste jaar. Motto in Giegeldonk: Zo doede da!

Boemeldonck (Prinsenbeek): Prins Jannes de Drieënvijftigste

Prins Jannes de Drieënvijftigste van Boemeldonck.

Marc van Oosterbosch is vrijdagavond onthaald als Prins Jannes de Drieënvijftigste van Boemeldonck. Van Oosterbosch is een bekende Prinsenbekenaar. Hij is lid van het Dorpsplatform en zit voor het CDA in de Bredase gemeenteraad. Prins Jannes de Drieënvijftigste wordt geflankeerd door de hofdames Melanie Schalk en Freeke van Gils.

Baviaonenland (Bavel): Prins Baviaon XVI

Uittredend prins Peer d'n Irste van Baviaonenland zet de steek op het hoofd van de nieuwe Prins Baviaon XVI.

Jos Kapitein gaat komende carnaval door het leven als Prins Baviaon de 16e. Het protocol bestaat verder uit adjudant Mattie Twannie, Tommus de nar en hofdames Lise en Larissa. Deze vrijdag is het Baviaons Liedjesfestival, zaterdag en zondag zijn de eerste twee van bij Bonte Avonden.

Bosuilendorp (Ulvenhout): Prins Joep XVII

Prins Joep is nieuw in Bosuilendorp.

Prins Joep XVII is de nieuwe prins van Bosuilendorp. Hij wordt geflankeerd door de hofdames Nancy en Esther. De nieuwe prins heet in het dagelijks leven Joep van den Maagdenberg, voert vrijwilligerswerk uit bij UVV, en is een bekend gezicht bij hockeyclub Zwart-Wit.

Totdenringen (Teteringen): Prins IEF d'n Irste

Prins IEF d'n Irste en hofdames Lieke van Beek en Katrien Bode.

In de Raad van Elf van Totdenringen zijn liefst vijf nieuwe gezichten, maar de prins is nog hetzelfde als vorig jaar. Prins IEF d'n Irste zwaait er weer de scepter, geflankeerd door zijn nieuwe hofdames Lieke van Beek en Katrien Bode. Jeugdprins Koen is de nieuwe grote kleine man van het carnaval. De Jeugdraad won het Blèrsikkenbal, al was het optreden van de oud-prinsen (‘Blonde Lola’) memorabel. Tijdens de avond werd ook het Totdenrings Carnavalslied gepresenteerd, een lied dat naast andere nummers een blijvertje is.

Banaonblussersrijk (Zundert): Prins Bwoot d’n Jirste Banaon de Zevende

Prins Bwoot d'n Jirste Banaon de Zevende.

Ook dit jaar wordt het carnaval in Banaonblussersrijk aangevoerd door Prins Bwoot d’n Jirste Banaon de Zevende. Het motto voor komende carnaval: Alle trossen los!

Aopelaand (Rijsbergen): Prins Petrus I

Prins Petrus dun Eerste van Aopelaand.

Prins Petrus dun Eerste is gepresenteerd als prins van ‘t Aopelaand. Hij mag beginnen aan zijn derde regeerperiode. Aan zijn zijde heeft hij twee nieuwe hofdames Ilse en Romy, en daarnaast zijn vertrouwde Pliessie Jurgen en Nar Job. Het beste carnavalslied op het motto van 2019 ‘Rijs mar’s mee’ ging de eigen hofkapel Aopnormaol met het nummer ‘Reis mar us mee’.

De Gouwe Stad (Achtmaal): Prins Ralph dun Elfde

Prins Ralph dun Elfde van Gouwe Stad (Achtmaal)

Prins Ralph dun Elfde zwaait voor het tweede jaar de scepter over De Gouwe Stad. Het motto voor komend seizoen: Ut vliegt vurbij. Dat geldt zeker voor pliesie Remy Godrie, die na elf jaar afzwaait. Zijn pet wordt overgenomen door Jimmy Meeusen.

Bonenpikkerlaand (Chaam): Prins Hubertus dun Irste

Prins Hubertus dun Irste, hier met vrouw Nicole.

Hij is voor het derde jaar de grote roerganger van Bonenpikkerslaand: Prins Hubertus dun Irste. Onder het motto ‘We zette alles op zunne kop’ voert hij het feestgedruis aan. Jeugdprinses Puckelientje gaat voorop bij de Jeugdraad.

Smokkelgat (Baarle-Nassau): Prins Riesjaar d’n Irste

Prins Riesjaar d'n Irste van Smokkelgat.

Prinses Jeanny I droeg na drie jaar de ambtsketen over aan Prins Riesjaar d'n Irste in Smokkelgat. Hij wordt bijgestaan door hofdames Nele en Denise. Richard van Kruijsbergen is bestuurslid bij CV De Grenszuukers en onder andere verantwoordelijk voor het Tuterérke, het carnavalsblad. Ut kan alle kaante op, is het motto dit jaar voor carnaval in Smokkelgat.

Schraansersrijk (Terheijden): Prins Pierre II

Prins Pierre II (Pieter Verdaasdonk).

Voor het negende jaar op rij alweer staat Prins Pierre II aan het roer in Schraansersrijk. Hij krijgt weer gezelschap van Co de Veldwachter, de Raad, de Wijzen, de Vrouwkes en Hofkapel Kiele Kiele.

Stijlorenrijk (Etten): Prins Joris I

Prins Joris I trekt ‘t stripke dur in Stijlorenrijk. Zijn protocol is wel stevig opgeschud. Pliesie Wout (Gerard van der Wielen) zwaait na dertien jaar dienstverband af, maar blijft aan als voorzitter van de vereniging. Zijn taken zijn overgenomen door Pliesie Bert. Ook nieuw: Adjudant Thom en Nar Stefanus.

Ut Zwaajgat (Leur): Prins Adrijaon II

ETTEN LEUR - De nieuwe nar van de Leurse Leut is Nar Joerieke.