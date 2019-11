Alaaf! Deze hoogheden zwaaien met carnaval de scepter in de Baronie

BREDA - Wie zijn met carnaval de prinsen, prinsessen en baron in Breda en omstreken? De hoogheden in de Baronie zijn dit weekend gepresenteerd.

Kielegat (Breda): Prins Arie d'n Irste

Volledig scherm Prins Arie d'n Irste is de nieuwe prins carnaval van t kielegat. © Pix4Profs-Ron Magielse

Na drie jaar maakt Prins Daan plaats voor een nieuwe leutvorst: Prins Arie d'n Irste! Een muzikale prins; met zijn trompet trok Arjan Broeders de afgelopen decennia door ut Kielegat. Dit jaar dus geen trompet, maar een scepter. Prins Arie d’n Irste is Beschermheer van ut Bredaose Lied, Trompetter der Dweilende Kapellen, Kletsmajoor der Kwetsbare Ouderen en Prins van Rood naar Oranje. Zijne Hoogheid wordt geflankeerd door zijn pages Sigrid en Jiske en de nieuwe nar Thierry. Motto: Draoj ut is om!

't Aogje (Princenhage): Prins Raymundus XIX

Volledig scherm Prins Raymundus de XIX is de prins van 't Aogje. © CC 't Aogje

Prins Raymundus XIX trok vorig jaar voor het eerst door 't Aogje. En dat is zijne Hoogheid prima bevallen, getuige zijn tweede ambtstermijn. Het rijtje titels dat Rudie de Meulder opgeplakt krijgt: Oppermeester van de rammelende deksels, Bewaker van ut Zeilmakerpadje, Grandeur van de plaotjes draaiers en Grootmeester van de camions. De Prins wordt het komend carnavalsseizoen weer bijgestaan door drie Joffers, die om toerbeurt steeds per twee aan zijn zijde zullen staan: het zijn -evenals vorig jaar- Eline Smits, Wietske Bulkmans en Yara Huijbregts. Motto: Maokt d’r #selfiets van!

Ginneken: Baron Guillaime Martin

Volledig scherm De nieuwe baron van Het Ginneken is bekend gemaakt in het bijzijn van de prinsen van ‘t Aogje en Giegeldonk. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheus

Baron Guillaume Martin de la Triomphe Eblouissant, Constructeur Fantique du Caillou Bleu et Excellent Connaisseur en Vins et Pécuniaires le Dernierre du Moment. Het is weer een hele mond vol, maar het Ginneken verwelkomt een nieuwe baron! Binnen de carnavalswereld zeker geen onbekende. Hij is al jaren nauw verbonden aan CC de Blauwe Kei. Een fanatieke bouwer aan carnavalswagens voor de Broeketocht en de grote optocht in het Kielegat. Motto in het Ginneken: Wat trekte aon.

Giegeldonk (Haagse Beemden): Prins Cornillûs

Volledig scherm Prins Cornillûs is de nieuwe hoogheid van Giegeldonk. © CC Giegeldonk

Prins Cornillûs - in het dagelijks leven beter bekend als Cees de Hoon (60) - is de nieuwe heerser van Giegeldonk. Hij volgt hiermee oud-Prins Eduardus op. Hij moest om gezondheidsredenen afzien van een tweede termijn. Cees was repetitor bij meerdere carnavalskapellen, rode draad bij de Bonte Avond en opleider van ex-raadsleden die op latere leeftijd toch besloten om muzikant te worden. Motto: W’draoje ut.

Boemeldonck (Prinsenbeek): Prins Kaaff de Vierenvijftigste

Volledig scherm Prins Kaaff de Vierenvijftigste van Boemeldonck. © BAK van Boemeldonck

Rolph Kavelaars is vrijdagavond onthaald als Prins Kaaff de Vierenvijftigste van Boemeldonck. De nieuwe Hoogheid is voorzitter van de Kapellencommissie, lid van de Senaat van Boemeldonck en lid van KV de allerirste Boemeldonckse vrijwillige amateurhengelsportvisvereniging Zelden Thuis. Prins Kaaff heeft afgelopen jaar de grote optocht van Boemeldonck nog gewonnen bij de duo’s met: ‘Sorry, Makreel effkes langs?’. Hij wordt geflankeerd door hofdames Bo Snoek en Lotte van der Wiel. Motto: Schuif mar aon!

Baviaonenland (Bavel): Prins Baviaon XVI

Volledig scherm Prins Baviaon XVI van Baviaonenland. © De Baviaonen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is Jos Kapitein Prins Baviaon de 16e in Baviaonenland. Het protocol bestaat verder uit adjudant Mattie Twannie, Tommus de nar en hofdames Lise en Larissa. De formatie Die 2, ook wel bekend als Peter Buijnsters en Alexander van Oploo, wonnen het Baviaons Liedjesfestival 2019.

Bosuilendorp (Ulvenhout): Prins Joep XVII

Volledig scherm Prins Joep XVII is de prins van Bosuilendorp. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Prins Joep XVII is voor het derde jaar prins van Bosuilendorp. Zijn scepter kreeg hij dit weekend uitgereikt uit handen van zijn vrouw Ingeborg. De nieuwe prins heet in het dagelijks leven Joep van den Maagdenberg, voert vrijwilligerswerk uit bij UVV, en is een bekend gezicht bij hockeyclub Zwart-Wit.

Totdenringen (Teteringen): Prins Snoek d'n Irste

Volledig scherm Prins Snoek d'n Irste is de nieuwe hoogheid van Totdenringen, hier samen met jeugdprinses Evi. © AKV De Sikken

Teteringen gaat tijdens het 55e jaar van de carnavalsstichting AKV de Sikken in met Prins Snoek d'n Irste. Ronald Snoek is jarenlang lid van CV Lamstralen en heeft daarmee diverse praalwagens gebouwd. Zijn vader, die helaas vroegtijdig is overleden, heeft lange tijd in de Raad van Elf gezeten en is agent geweest. Zijn oom was Prins Piet d’n Irste. En nu mag hij zelf, met zijn 38 jaar de jongste prins ooit in Totdenringen, de scepter zwaaien tijdens carnaval. Motto: 55 Sikskes op unne rij, wij zen dur zeker bij.

Banaonblussersrijk (Zundert): Prins Bwoot d’n Jirste Banaon de Zevende

Volledig scherm Prins Bwoot d'n Jirste Banaon de Zevende. © Malou Evers Fotografie

Driemaal is scheepsrecht! Ook dit jaar wordt het carnaval in Banaonblussersrijk aangevoerd door Prins Bwoot d’n Jirste Banaon de Zevende. Hij regeert samen met Pliesie Basanova en de nieuwe Boer Patriek en nieuwe Nar Vincenzo. En uiteraard zijn de dansmariekes er ook weer bij: Susan, Lieke, Samantha, Bianca en gloednieuwe Rowena. Het motto voor komende carnaval: Kruip's uit oew schil!

Aopelaand (Rijsbergen): Prins Jan-Knillis dun Eerste

Volledig scherm Prins Jan-Knillis I zal ondersteund worden door de Plisie Nick, Hofnar Job en de Hofdames Romy en Ilse. © CV de Aopelaanders

Prins Jan-Knillis dun Eerste is gepresenteerd als prins van ‘t Aopelaand. Hij volgt Prins Petrus dun Eerste op en mag beginnen aan zijn eerste regeerperiode. Op deze avond werd ook de nieuwe Pliessie Nick bekend gemaakt. Verder heeft de prins aan zijn zijde de Hofdames Ilse en Romy en Hofnar Job staan. Het beste carnavalslied op het motto van 2020 ‘We D(w)aole Af!’ ging de CV Korschot met het nummer We d(w)alen af.

Bonenpikkerlaand (Chaam): Prinses Anik

Volledig scherm Prinses Anik van Bonenpikkerslaand © Pix4Profs / Joris Buijs

Anik Geppaard (46) is Prinses Carnaval van Bonenpikkerslaand. Voor velen is haar aantreden een volslagen verrassing. Onder de namen die afgelopen weken de ronde deden kwam de naam van Geppaard immers niet voor. Toch is de geboren Vlaamse, die al lang in Chaam woont, in het plaatselijke carnavalscircuit geen onbekende. Eerder was ze lid van de Raad van Elf en deed meermalen aan de carnavalsoptocht mee. Het is voor de eerste maal dat carnaval in Chaam zal worden aangevoerd door een Prinses.

Smokkelgat (Baarle-Nassau): Prins Riesjaar d’n Irste

Volledig scherm Prins Riesjaar d'n Irste met zijn hofdames Nele en Chantal van Smokkelgat © Grenszuukers

Richard van Kruijsbergen plat er een tweede jaar aan vast als Prins Riesjaar d'n Irste van Smokkelgat. ‘Blefde gij ok plakke?’ is daarmee een toepasselijk motto bij de Grenszuukers dit jaar. De prins heeft twee charmante hofdames Nele en Chantal genaamd, en dit jaar ook twee pliessies, de gebroeders Antens. De een voor de Belgische zaken en de ander voor de Hollandse.

Schraansersrijk (Terheijden): Prins Pierre II

Volledig scherm Prins Pierre II gaat voor zijn tiende jaar in Schraansersrijk. © TCV De Schraansers

De meest doorgewinterde Hoogheid uit de regio zit in Schraansersrijk. Prins Pierre II zit al tien jaar op de troon. Hij krijgt weer gezelschap van Co de Veldwachter, de Raad, de Wijzen, de Vrouwkes en Hofkapel Kiele Kiele.

Stijlorenrijk (Etten): Prins Thomas III

Volledig scherm Prinses Thomas III van het Stijlorenrijk. © SC De Stijoren

Voor het eerste jaar zwaait Prins Thomas III de scepter over Stijlorenrijk. Hij vervangt Prins Joris I na drie jaar. De rest van het protocol is hetzelfde gebleven als vorig jaar: pliessie Bert, adjudant Thom, hofdame Femke en nar Stephanus staan de nieuwe Hoogheid bij in zijn eerste termijn. Motto: We dweile in stijl.

Ut Zwaajgat (Leur): Prins Adrijaon II

Volledig scherm Prins Carolus I van ut Zwaajgat. © Leurse Leut