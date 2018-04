VIDEO Bejaarde bewoonster overleden na brand in aanleunwoning in Ulvenhout

1:19 ULVENHOUT - Bij een brand in een aanleunwoning in Ulvenhout is donderdagavond een bejaarde vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer had ernstige brandwonden opgelopen en overleed in de loop van de avond aan haar verwondingen.