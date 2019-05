Al tien jaar rinkelen de alarmbellen bij de KMA in Breda, maar steeds blijft het misgaan

Veel lijkt het allemaal niet uit te maken. In 2014 komt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) met de resultaten van een eigen onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat de cultuur in vier jaar tijd geenszins verbeterd is. Een van de redenen daarvoor zou het beoordelingssysteem zijn waarbij studenten elkaar beoordelen, beschrijft het rapport: ‘In lijn met de bekende reclamespotjes van Defensie vatten zij hun oordeel [over elkaar] samen in de termen ‘geschikt’ en ‘ongeschikt’.’



De achterliggende gedachte van dat systeem is dat militairen elkaar in oorlog ook zouden moeten kunnen vertrouwen. ,,Selectie tijdens de opleiding zal er altijd zijn, want niet iedereen is geschikt voor de krijgsmacht", zegt generaal-majoor Theo Vleugels dan tegen NRC.