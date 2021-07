‘Al moet ik op m'n knieën, ik wil weg uit Nederland’

‘Afblijven van onze Galloways’, roepen ze massaal in de Haagse Beemden

1 juli BREDA - ‘Onze Galloways moeten in de Haagse Beemden blijven’, roept een petitie die inmiddels al ruim 1.380 keer ondertekend is. Wat is er aan de hand in deze noordelijke wijk van Breda waar de zwarte Galloways tot het meubilair lijken te horen?