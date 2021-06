Al meer dan een miljoen euro aan boetes, maar Breda krijgt er nóg een scanauto bij

Handgrana­ten in Breda passen in landelijke trend: ‘Explosie­ven worden gebruikt als dreigmid­del’

10:18 Tegen de gevel aangeplakt of stiekem weggelegd voor de deur: afgelopen weekend werd voor de derde keer in een kleine acht maanden tijd een handgranaat aangetroffen bij een bedrijf in Breda. Wat betekenen die explosieven in de stad?