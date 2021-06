Al een half jaar lang geen antwoord van stadskantoor Breda? Moet niet kunnen, zegt SP

Vier mensen gewond bij woning­brand in Zorgvliet­straat

5 juni BREDA - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn vier mensen gewond geraakt bij een woningbrand aan de Zorgvlietstraat in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon via een ladder de vier mensen veilig beneden krijgen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. De vier mensen bevonden zich op dezelfde etage in een andere ruimte.