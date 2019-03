Al 6 zes weken spoorloos: 'kwetsbare' Chaqelin (16) uit Breda vermist vanuit zorginstelling

Video Elektri­sche BMW moet na brand gedompeld worden in bak water

14:19 BREDA - Een elektrische BMW i8 is maandag in brand gevlogen aan de Huifakkerstraat in Breda. De wagen is snel naar buiten geloodst, maar de brandweer kreeg het daar niet op de reguliere manier geblust. De auto moet daarom gedompeld worden in een grote container met water.