Al 28 jaar vermist: Maarten uit Breda was altijd al bang vermoord te worden

BREDA - Maarten Geurts, technisch tekenaar van beroep, verdween op 28 mei 1990. Hij was toen 26 jaar oud. Hij werd tegen zes uur 's avonds voor het laatst gezien bij het NS-station in Roosendaal. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Vandaag, op de Internationale Dag van de Vermisten, staat deze krant stil bij deze spraakmakende vermissingszaak.

Zijn moeder weet het zeker: Maarten is vermoord. Ook de Bredase politie houdt tot op de dag van vandaag rekening met een misdrijf. Begin vorig jaar kwam de onopgeloste vermissingszaak op een speciale cold casekalender van de politie.

Onderstaand artikel verscheen eerder in BN DeStem, maar is nooit online verschenen

Ontvoerd

Een jaar vóór zijn verdwijning werd Maarten op de Pastoor Palsstraat in Sint Willebrord door twee mannen in een rode Mercedes getrokken. Bij de ontvoering werd in het bijzijn van buurtbewoners geschoten. Niet veel later kon de rijkspolitie kidnappers Jan B. en een kameraad oppakken. B. verklaarde dat het om een uit de hand gelopen ruzie over een schuld ging.

Na de verdwijning van haar zoon in 1990 bracht moeder Van Slooten een bezoekje aan het autosloopbedrijf van B. in Hulten, hetzelfde pand dat de politie afgelopen weekend doorzocht in verband met de recente moord op Freddy Janssen uit Valkenswaard.

"Hij gaf toe dat hij achter de ontvoering zat, maar hij zei niets te maken te hebben met de verdwijning van mijn zoon. Het klinkt gek: maar ik geloof Jan tot op de dag van vandaag", vertelt Van Slooten.

Brieven

De vrouw kreeg van de politie op haar donder nadat ze de autosloop van B. had bezocht. "De politie vertelde me dat ik een zeer gevaarlijk spel speelde. Ik had geen idee: ik ben namelijk helemaal niet bekend in die kringen."

Voor de ontvoering werd Jan B. veroordeeld tot drie maanden celstraf. Zijn eventuele betrokkenheid bij de latere verdwijning van Geurts is voor nooit bewezen en wellicht zelfs nooit onderzocht.

Na de ontvoering schreef Maarten vanuit de gevangenis - waar hij vastzat voor verboden wapenbezit - brieven aan zijn moeder. Hij verklaarde dat hij bang was dat hij vermoord zou worden.

Hoop verloren

De hoop dat ze haar enige kind ooit nog terugziet, heeft Rietje vrijwel verloren. Het onderzoek naar de vermissing, waarin twintig mensen werden gehoord, is al jaren geleden vastgelopen.

Geurts werd voor zover bekend voor het laatst gezien met twee bekenden van hem, leden van de beruchte Juliet-bende. Deze zware criminelen vertelden de politie dat ze die nacht met hun vriend in Eindhoven waren gaan stappen en dat ze hem daarna nooit meer hebben gezien.