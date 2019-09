Akoestische bekleding in tunnelbak zuidelijke rondweg in Breda

Binnenkijken Flinke vuilnis­belt naast kraakpand Cathari­nastraat Breda: Zo ziet het er binnen uit

12 september BREDA - De komst van een stel krakers in de Catharinastraat in Breda is de laatste tijd niet onopgemerkt gebleven. Sinds het kantoorpand op nummer 87/89 door hen wordt bewoond, klaagt de buurt over ongure types en overlast. De krakers zelf zeggen ondertussen eveneens ongelukkig te zijn met de ontstane situatie en beloven beterschap.