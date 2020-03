Akkoord: elf manieren om carnaval Breda ‘toekomstproof’ te maken

BREDA - De carnavalsclubs in Breda en het stadsbestuur gaan nadrukkelijker samenwerken om het volksfeest ook voor de lange duur in stand te houden. In een speciale overeenkomst staat dat er wordt onderzocht hoe carnaval ‘toekomstproof’ kan worden gemaakt.

Als zo’n onderzoek nodig is, dan is er blijkbaar iets aan de hand. Dat klopt, zegt wethouder Daan Quaars (Evenementen, VVD), al gaan bij hem de alarmbellen zeker niet af. ,,Maar de wereld veranderd. Je ziet bijvoorbeeld dat het aantal carnavalsbandjes afneemt, maar dat het bijvoorbeeld heel erg druk wordt bij het Hossen op de Markt. Carnaval is ook een feest waarbij mensen tegenwoordig alles maar op de grond gooien. Dat moet wel worden opgeruimd’’, zegt de wethouder.

Quote Het gaat steeds vaker over veiligheid. Daan Quaars, Wethouder Evenementen Breda

Carnaval is meer dan alleen maar ‘feest, bier drinken en gezelligheid’, gaat Quaars verder: ,,Het gaat steeds vaker over veiligheid. Het moet ook veilig zijn voor onze kinderen.’’ Hij benadrukt dat de clubs hun verantwoordelijkheden al goed op een rijtje hebben en verwijst naar de optochten die zijn afgeblazen vanwege het slechte weer. ,,Dat was een goede beslissing. Maar die wordt wel genomen door vrijwilligers.’’

Meer samenwerken

De wethouder vindt het belangrijk dat de clubs meer samenwerken. In het Carnavalsakkoord staan daarom, niet helemaal onverwacht, elf punten die vooral in het teken staan van het verbinden van de netwerken en maken van afspraken. Dat kan gaan over bouwloodsen, het stroomlijnen van vergunningsaanvragen tot het vinden van manieren waardoor vrijwilligers voor een langere tijd aan een vereniging gebonden kunnen worden. Ook is het de bedoeling dat carnaval zowel duurzamer als toegankelijker wordt.

Ook opvallend: er wordt uitgezocht of het lukt om kinderen zo ver te krijgen dat ze enthousiast worden voor het aloude volksfeest. Daarom wordt bekeken of er kan worden samengewerkt met muziek- en cultuuronderwijs.

‘Stâând van zaoke’

Quote Grootste bedreiging? Niet nadenken over de toekomst. Daan Quaars, Wethouder Evenementen Breda Om er voor te zorgen dat alle goede bedoelingen niet verzanden in papieren tijgers, geeft wethouder Quaars elk jaar op de elfde van de elfde een ‘stâând van zaoke’. Dat klinkt heel carnavalesk en dat is het ook, maar het is ook wel degelijk de bedoeling dat gemeente en clubs elkaar scherp houden.