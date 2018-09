BREDA - De Bredase politiek zal over twee weken goedkeuring verlenen aan het bestemmingsplan voor een brede school in Bavel. Maar het gaat wel schoorvoetend. De school is belangrijk voor het dorp, maar de partijen hebben ook oog voor de bezwaren van bewoners.

Dat is de uitkomst van het debat donderdagavond over de nieuwbouw. Eigenlijk had de bouw van de school, die de basisscholen Toermalijn en De Spindel gaat huisvesten, al begonnen moeten zijn. Althans, dat was een tijd terug nog de verwachting. Maar in de buurt wordt gevreesd voor geluidsoverlast van spelende kinderen en dichtslaande autodeuren.

De gemeente pareerde de bezwaren met een uitgebreid geluidsrapport. Maar geluid is volgens wethouder Paul de Beer (D66) altijd een lastig iets. En feit is dat voor sommige bewoners de woonomstandigheden toch wat verslechteren. Donderdagavond deed de wethouder daarom een toezegging: ,,Het plan voldoet aan de wettelijke kaders. Maar het is wel fijn als het goed landt. Als er straks klachten zijn nemen we die heel serieus. Als metingen een oplossing zijn, gaan we die niet uit de weg. Het is belangrijk voor het dorp dat er een goeie school komt.'' Scholenkoepel BreedSaam zal op korte termijn nog in overleg gaan met enkele bewoners uit de Zuster Boomaarsstraat om naar een oplossing te kijken.

Quote Als er straks klachten zijn over geluids­over­last nemen we die heel serieus. Paul de Beer

Rob Sips (PvdA): ,,We zijn blij dat het eindelijk zover is. Het is een mooi project. Ik kan me wel voorstellen dat er heel wat afkomt op de bewoners en dat ze wat onzeker zijn. Maar er liggen berekeningen, zo doen we dat in Nederland. Wel in gesprek blijven met bewoners, maar ik denk dat dat vanzelfsprekend is.''

Ontzettend belangrijk

Jeroen Bruijns (CDA): ,,Dit is ontzettend belangrijk voor Bavel, maar het moet wel op goeie manier gebeuren.'' Bruijns drong aan op een second opinion als het om geluid gaat. En om seniorenwoningen op de plek van De Spindel: ,,Daar is grote behoefte aan.'' Op beide punten kreeg hij nul op het rekest. De wethouder ziet een second opinion niet zitten, weer rapporten, weer een investering.