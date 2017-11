Akelig: filmscenario bommelding kinderdagverblijf komt direct uit bij bekijken beelden

update / video's Gebouw kin­der­dag­ver­blijf Smallsteps Breda weer vrijgegeven na valse bommelding

16:40 BREDA - Kinderdagverblijf Smallsteps Princenhoeve aan de Liesboslaan in Breda is woensdag rond 14.00 uur ontruimd nadat een telefonische bommelding werd gedaan. Een kleine anderhalf uur later is het gebouw weer vrijgegeven. De melding was vals, laat de politie weten.