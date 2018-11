Aithra Award voor directrice gemeente Breda Petra de Kam

,,Ik ben heel trots dat ik deze prijs gewonnen heb. Ik zie het ook als een waardering voor de gemeente Breda. Mensen staan er vaak niet bij stil dat we daar echt een bedrijf aan het leiden zijn."

Rolmodel

De Kam wordt door Aithra beschouwd als rolmodel. ,,Zelf heb ik nooit een rolmodel gehad. Ik had als tiener ook geen posters aan de muur hangen van idolen. Toch leer ik veel van mensen met ambities." Ze denkt daarom al na over de volgende fase in haar carrière. ,,Het werk dat ik nu doe voor de gemeente maak ik af. Ik kan me voorstellen dat ik over twee jaar een nieuwe stap zet. Een functie als eindverantwoordelijke in het bedrijfsleven of bij een zorginstelling spreekt me wel aan." Ze zegt nooit iets gemerkt te hebben van het glazen plafond, onzichtbare barrières die vrouwen tegenhouden in het verkrijgen van topfuncties. ,,Ik heb daar nooit last van gehad, maar sommige vrouwen hebben een extra zetje nodig. Een netwerk als Aithra kan daarbij helpen.”

Volledig scherm Anneke Stins en Petra de Kam. © Rijan van Leest

De Aithra Belofte Award, de prijs voor veelbelovende ondernemende vrouw jonger dan 35 jaar, ging naar Anneke Stins (32) uit Breda. Al elf jaar is ze betrokken bij Breepark, waar ze inmiddels is opgeklommen tot commercieel directeur. Ze heeft ambitieuze plannen: ,,Ik wil ervoor zorgen dat Breepark in een adem wordt genoemd met Ahoy en Ziggo Dome." Stins geeft aan wel iets te merken van het glazen plafond. ,,Bij overleggen op strategisch niveau kom ik veel meer mannen dan vrouwen tegen." Ze vindt dat vrouwen zich niet moeten laten ontmoedigen. ,,Als je ergens in gelooft, dan kun je het bereiken. Die boodschap wil ik graag uitdragen."

Zichtbaarheid

Stichting Aithra wil de zichtbaarheid van ondernemende vrouwen in de regio West-Brabant en Noorder Kempen bevorderen. ,,We gaan niet strijden voor de economische positie van hoogopgeleide vrouwen, zoals de VVAO dat doet", vertelt bestuurslid Ilse Verbeek uit Breda. ,,Bij ons draait het om het netwerk en zichtbaarheid in de regio." ,,We bieden deze vrouwen een podium", zegt voorzitter Marianne van Keep uit Oosterhout. ,,Veel vrouwen hebben last van valse bescheidenheid. Klanten willen 'de beste', maar als ze niet weten dat jij dat bent, komen ze niet. Mannen doen dat veel gemakkelijker.”

Van Keep geeft toe dat ze in eerste instantie twijfels had over een vrouwennetwerk. Toch is ze inmiddels overtuigd van de waarde die het heeft voor ondernemende vrouwen. ,,Er heerst een andere dynamiek. Vrouwen zijn veel opener naar elkaar dan in een gemengd gezelschap. Daarin zijn vrouwen namelijk vaak geneigd een stapje terug te doen." Van Keep laat zich graag inspireren door de jonge vrouwen in het netwerk. ,,Ik word blij van jonge vrouwen die ondernemerschap tonen. Hun doel is niet om zo snel mogelijk rijk te worden, maar om met hun passie iets te betekenen voor de medemens."

Inhaalslag

Vrouwen maken een gestage inhaalslag wat betreft topfuncties. Het aandeel vrouwen onder de meestverdienende werknemers in grote ondernemingen en andere organisaties neemt de laatste jaren geleidelijk toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 bestond de top van de loonlijst van organisaties met minimaal vijfhonderd werknemersbanen voor ruim 20 procent uit vrouwen. In 2010 was dat nog 15 procent. De zorgsector is een van de bedrijfstakken waarin een relatief hoog percentage vrouwelijke topverdieners te vinden is. Vrouwen bezetten hier 30 procent van de bestbetaalde banen en 84 procent van de totale banen. Het hoogste percentage vrouwelijke topverdieners is echter te vinden in de sector overige dienstverlening: 34 procent. De top van de bedrijfstakken horeca en financiële dienstverlening bestaat nog voor het grootste deel uit mannen. Daar is slechts 12 procent vrouw.