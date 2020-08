Ahornstraat is tijdelijk een waar zwemparadijs voor jong en oud

BREDA - Niet alleen de zon doet je knipperen met je ogen. Dit is toch Tuinzigt? Of zijn we in een zwemparadijs beland? Allebei. De Ahornstraat is een week lang Vakantiestraat.

De dresscode is zwemkleding. Opblaaszwembadjes, een glijbaan, roetsjbaan en sproeiers hebben de straat omgetoverd in een plensplaats voor jong en oud. Het evenement maakt deel uit van SummerviBes Breda.

Vakantiegevoel

Omdat veel mensen thuis blijven vanwege corona wordt zo alsnog een vakantiegevoel gecreëerd. Het project telt zo’n 450 activiteiten. Diverse zijn afgelast vanwege de hitte. Zo niet in de Ahornstraat, de bewoners zijn gretig ingehaakt op het initiatief van onder meer de gemeente, scholen, en maatschappelijke partners.

Allerlei activiteiten

Bewoonster Sjaan Schniermanni kijkt tevreden toe, terwijl een buurjongen met een grote plons via de glijbaan in een badje belandt. ,,Deze dingen blijven drie dagen staan, daarna komen er andere attracties. En we hebben allerlei activiteiten verspreid over de hele week.”

Iedereen draagt zijn steentje bij. De saamhorigheid is groot, vertelt ze trots. Iets verderop staat de beroemdste bewoner van de Ahornstraat, NAC-icoon John Smit. ,,Zo kan het ook hè”, lacht hij, ,,komt onze straat eens een keer positief in het nieuws.”

Kidsclub

Smit, kind van Tuinzigt, is 52 jaar. Hij vindt het mooi dat de kinderen van nu zo vermaakt worden. ,,Maar dat doen we al langer. We hebben een kidsclub in de wijk, de club van Nieuwe Meidoorn. We komen daar elke woensdag samen en organiseren dan van alles voor ze.”

Wethouder

Wethouder Marianne de Bie verricht de officiële opening. En noemt de Ahornstraat een ‘superzwembad’. Ze is wel heel even streng. ,,Ik zie ook veel volwassenen glijden en in het zwembad zitten. Dat is prima, maar kinderen: jullie hebben voorrang deze week!”