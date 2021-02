AH’s en Jumbo’s in Breda worden pickup-point lokale winkeliers: ‘We wilden eens een keer niet concurreren’

Het initiatief, dat door de supermarkten is opgezet, maakt het Bredase ondernemers mogelijk om flexibeler met de wensen van hun klanten om te gaan. Naast bezorging aan huis, click-en-collect bij de winkel zelf is het nu namelijk ook mogelijk om de bestelling op te halen bij een pick-up point van een van de aangesloten supermarkten.

Meevoelen

,,Wij voelen mee met de pijn bij de ondernemers in de stad die het in deze tijd ongelooflijk zwaar hebben’’, laat André Boersma, manager van de AH-supermarkt aan het Valkeniersplein, in een persbericht weten. ,,Als supermarkten wilden we nu eens niet concurreren, maar gewoon samen kijken wat we voor onze stad en collega’s konden doen.’’