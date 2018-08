AH doneert containers vol aan de Voedselbank

BREDA - Albert Heijn in Heksenwiel sloot vanmiddag de deuren: de supermarkt in de Heksenwaag wordt compleet verbouwd. Al het vers en de artikelen die niet terugkomen in de nieuwe winkel, worden gedoneerd aan de Voedselbank. Goed voor tien tot vijftien volle containers aan voedsel.

,,We willen graag iets terugdoen”, aldus Bram Martens, supermarktmanager. Waarde van de opbrengst: zo'n tienduizend euro.

De bouwvakkers doken vanmiddag meteen de supermarkt in: bedoeling is dat de supermarkt vanavond helemaal leeg is. De AH wordt flink uitgebreid: zo komt er 500 vierkante meter aan vloeroppervlak bij, verdeeld over panden aan de Heksenwaag en de Heksenakker, die straks bij de supermarkt horen.

Bewuster eten

Volledig scherm AH Heksenwiel © Saminna van den Bulk ,,Vers komt centraal te staan”, vertelt Martens. ,,Het assortiment wordt groter en er komt meer diversiteit. Zo gaan we bijvoorbeeld grillen in de winkel, er komt een sap-pers en je kan hier straks je eigen kruiden knippen.”

Het is inspelen op de behoefte die nu bij consumenten leeft: bewuster omgaan met voedsel. ,,Daarom komen we ook met healthy snacking, waar je je eigen snoepgroente kan samenstellen. Ook is de voedingswaarde van producten straks bij de prijs te zien. Mensen gaan steeds bewuster met voedsel om: daar maken wij ruimte voor in de nieuwe winkel.” Daarbij een stukje gemak, met scan to go betaalpalen en handscanners.

De Albert Heijn is de tweede van de grootgrutter in Nederland die de transformatie maakt: de Albert Heijn in Hoofddorp ging hen voor. 29 augustus om 13.00 gaat de supermarkt weer open.

