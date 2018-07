Agressieve Etten-Leurenaar valt mensen lastig in Valkenbergpark Breda

De Tour is begonnen, dat is nog even wennen in Breda

8:43 RTL7 maakt het wielerprogramma ‘Tour du Jour’ vanuit Breda. BN DeStem is erbij. Het is druk aan de Bredase Haven, zoals het hoort op een zomerse zaterdagavond. De sfeer is wel anders dan anders. Die wordt niet bepaald door bier en muziek, maar door twee sportevenementen: de net begonnen Tour de France én het WK voetbal.