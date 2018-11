Agenten trekken pistool bij aanhouding van 22-jarige man in Breda

Wijkbewo­ners Breda vragen om beraad met B en W over komst Turkse moskee

7:55 BREDA - De gemeente Breda krijgt een deel van de bewoners in wijk Wisselaar niet mee in de komst van een Turkse moskee. Een groep dringt in een brief aan B en W aan op beraad over de situatie, liefst zo snel mogelijk.