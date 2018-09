Agenten storen zich aan slechte levering uniformen en uitrusting: ‘Ik wacht al een half jaar op mijn dienstschoenen’

BRABANT – Politieagenten klagen over de trage levering van hun werkuniform- en uitrusting. De spullen komen niet een klein beetje te laat. Nee, er gaat na een bestelling soms maanden overheen. Een foeterende agent luidt de noodklok. “Gisteren heb ik mijn nieuwe werkschoenen ontvangen die ik zes maanden geleden heb besteld.” En: “Helaas de oude wapenstok nog op zak, want de nieuwe zijn op.”

Die problematiek wordt bevestigd door Maarten Brink, voorzitter van Politievakbond ACP (Eenheid Zeeland-West-Brabant): “Ik herken de signalen, wij ontvangen er veel klachten over. De voor agenten bestemde webshop doet zijn best, maar met de levering van uniformen en uitrusting gaat stiekem nog veel fout.”

Een woordvoerder van de landelijke korpsleiding sluit zich gedeeltelijk aan bij die woorden. “In het algemeen zorgt het leveren van spullen voor weinig problemen op. Het probleem van te laat geleverde kleding of het niet kunnen aanbrengen van wijzigingen nadat kleding is besteld, onderkennen wij wel”, klinkt het. De reden hiervoor is ‘met name te wijten aan gewijzigde processen in het magazijn’, laat de zegsman weten. Hij belooft beterschap: “We vinden het niet acceptabel en daarom zetten we ons maximaal in om verbetering te bewerkstelligen.”

Wapenstok

Een actueel probleem is de levering van de nieuwe, uitschuifbare wapenstok. Die wordt sinds juli in gebruik genomen en vervangt de korte wapenstok, die volgens de politie niet het gewenste effect had. Brink: “De eerste versie van de houder deugde niet. Als een agent sprong, zou de stok door de houder heen kunnen vallen. Ook zou de houder vrij gemakkelijk af kunnen breken.”

Om die reden werd een gemodificeerde houder geproduceerd, die schijnbaar lastig leverbaar is. De spullen voor agenten worden geleverd vanuit Apeldoorn, waar het Dienst Logistiek Centrum van de politie gevestigd zit. Brink verbaast zich met name over de beperkte levering van de nieuwe wapenstokken, ondanks de problemen met de houder. “Daar gaat een enorm voorbereidingstraject en aanbestedingstijd aan vooraf. Dat maakt het in mijn ogen alleen maar vreemder.”

Agenten worden voor het gebruik van de nieuwe gummiknuppels namelijk opgeleid. “Daarna dienen ze die in gebruik te nemen. Dan zou de Nationale Politie toch voorbereid moeten zijn op een gigantische levering?”, vraagt hij zich af. De woordvoerder van de korpsleiding laat desgevraagd weten dat ‘de levering van de uitschuifbare wapenstokken gefaseerd en conform planning en afspraak met de fabrikant verloopt.’

Mopperen

De mopperende wijkagent in kwestie, Marc de Wit, vindt het raar hij via een ‘gewone’ webshop zijn spullen snel ontvangt, terwijl het bij zijn werkgever soms wel een half jaar duurt. “Natuurlijk snap ik wel dat de politie geen commerciële instelling is, maar ik moest onlangs zes maanden wachten op een paar dienstschoenen. Als ik nu de enige was… maar nee, het is schering en inslag”, foetert hij.

“Als ik zomerkleding nodig heb, moet ik die in de winter bestellen”, gaat hij verder, zoals dat volgens hem andersom ook het geval is. Wanneer hij zijn nieuwe wapenstok krijgt, weet hij niet. Een voormalig politieagent, die niet bij naam genoemd wil worden, denkt terug aan ‘vroeger’. “Eens in de tijd kwam er een intendance, een trekker met oplegger, langs. Dan konden we kiezen, passen en de boel meenemen. Heel gemakkelijk.”

Ellende

Vanaf het moment dat de dienstspullen via internet besteld moesten worden, begon de ellende volgens hem. “Als een shirt of een paar schoenen niet passen, moet het per post weer terug. Met bijbehorend retourformulier, doosje, enzovoort. Ik herinner me dat er agenten waren die liever niet hadden dat de postbezorgers met politiepakketten bij hen thuis aan kwamen zetten. En dat kan snap ik nog goed ook.”

Voorheen was PostNL verantwoordelijk voor de levering van politiespullen, maar sinds 1 juli 2017 is die werkwijze herzien. “Alle postpakketten worden sindsdien bezorgd middels een zogenoemd track and trace-systeem en door een gescreende postpakketbezorging.” De dienstverlening wordt goed uitgevoerd, besluit een woordvoerder van de landelijke korpsleiding.