Agenten stonden ‘doodsangsten’ uit tijdens jaarwisseling in Hoge Vucht

BREDA - De agenten die tijdens de jaarwisseling in de wijk Hoge Vucht met zwaar vuurwerk zijn bekogeld, hebben doodsangsten uitgestaan. Ze zijn bewust opgewacht door jongeren die hen onmiddellijk belaagden toen ze in de wijk arriveerden. Zeven agenten hebben aangifte gedaan.

Dat zegt politiewoordvoerder Rob Luijten naar aanleiding van de ongeregeldheden met oud en nieuw in Hoge Vucht. Een groep jongeren richtte vernielingen aan. Bushokjes, een ruit van een Arriva-bus en drie mobiele camerasystemen moesten het ontgelden. Alles bij elkaar opgeteld gaat het om een kostenpost van rond de twee ton. De gemeente wil die kosten op de daders verhalen.

Quote Jongeren stonden klaar om de collega's te belagen met zware vuurwerk­pij­len en vuurwerk Rob Luijten, Woordvoerder politie

Toen politie-eenheden die oudejaarsavond op verschillende meldingen van wijkbewoners afkwamen ging het flink mis. “Jongeren stonden klaar om de collega's te belagen met zware vuurwerkpijlen en vuurwerkbommen", aldus Luijten. “Ze hebben dekking moeten zoeken en er zijn andere eenheden opgetrommeld.”

Volgens Luijten was de situatie op een gegeven moment zo bedreigend dat de agenten de wijk verlieten, waarna is besloten de Mobiele Eenheid in te zetten.

Vuurwerkbommen

Luijten spreekt van een ‘gerichte aanslag’ op agenten. “En dan heb ik het met name over het gevoel dat collega's daar hadden. Ze hebben doodsangsten uitgestaan. Als ze allerlei vuurwerkbommen, vergelijkbaar met molotovcocktails naar je gooien en die vlak voor je ontploffen. Als er vuurpijlen, echt hele zware vuurpijlen, afketsen op de voorruit van je auto. Dan kun je je voorstellen dat mensen het gevoel hebben dat hun leven niet zeker meer is.”

Aangifte

Luijten vertelt dat zeven agenten die ter plekke zijn geweest, inmiddels aangifte van mishandeling en doodsbedreiging hebben gedaan. Mogelijk dat meer agenten volgen, zegt hij.

De politie heeft een rechercheteam geformeerd die de ongeregeldheden in onderzoek heeft. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht, op de vier mannen na die in de oudejaarsnacht al zijn aangehouden en vrij snel op vrije voeten zijn gesteld. “Maar zij zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren en ze hoeven niet per se de grootste raddraaiers te zijn. Aan de hand van beeldmateriaal, verklaringen van collega's en getuigen zoeken we uit wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk zijn geweest.”