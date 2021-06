Agenten met ‘zware vesten’ en hand op holster treffen jongens (13 en 14) met speelgoedwapens aan in bosjes

Krijgt Prinsen­beek tijdelijk nog meer sluipver­keer te verwerken?

18 juni PRINSENBEEK/BREDA - Sluipverkeer is al jaren een probleem in Prinsenbeek, met name in de spits. Tijdens de aanleg van de turborotonde en de fietstunnel op het kruispunt Leursebaan/Iabc in Breda wordt mogelijk nog meer verkeer door het dorp geleid. Het CDA maakt zich daar zorgen over.