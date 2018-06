Agenten met kogelwerende vesten naar Terheijden: 'Er staan hier twee gewapende mannen op straat'

Vrouw belt in paniek aan bij meerdere adressen na mishande­ling met staaf in Breda

10:40 BREDA - Een 24-jarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag in Breda toegetakeld door een man. Dat gebeurde op de Generaal Maczekstraat. De verdachte kreeg daarna spijt en meldde zich zelf bij de politie.